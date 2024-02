L&T Technology Services supporta Marelli nel rivoluzionare l’infotainment nel settore automotive con la tecnologia dei gemelli digitali

Innovative soluzioni SDV create tramite AWS e la piattaforma per abitacoli Snapdragon di Qualcomm ridurranno i costi di prototipazione e dello sviluppo software

BENGALURU, India: L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), una delle principali società internazionali di servizi di R&S e ingegneria digitali, supporta Marelli, una società di prestigio che sviluppa tecnologia per la mobilità per il settore automotive, nel ridefinire il settore dell’infotainment per autoveicoli e del design di cruscotti altamente informativi introducendo le innovative soluzioni Marelli basate sulla tecnologia dei gemelli digitali (Digital Twin). Sfruttando la potenza di queste soluzioni, Marelli – supportata da LTTS – ha ottimizzato i processi di sviluppo software nel settore automotive e ha ridotto i costi di prototipazione, annunciando una nuova era in questo settore per lo sviluppo di veicoli definiti dal software (SDV, Software Defined Vehicles).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita