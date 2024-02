Jean-Philippe Poirault entra nel Comitato consultivo di Dawex

PARIGI: Dawex, leader in soluzioni di scambio dati, oggi ha annunciato l'ingresso di Jean-Philippe Poirault nel suo Comitato consultivo. In veste di consulente strategico, Poirault offrirà al team esecutivo di Dawex un contributo basato sulla sua visione ed esperienza, per radicare il successo di Dawex in quanto leader riconosciuto nel settore del Data Exchange. Ex CEO di Big Data & Cyber Security e membro del Comitato esecutivo di Atos, Jean-Philippe Poirault vanta più di trent'anni di esperienza con i dati e in attività di business internazionale, che gli permetteranno di offrire una guida strategica.

Nel panorama economico attuale, la disponibilità e lo scambio dei dati sono stati identificati come uno dei fattori chiave per mettere a frutto tutti i vantaggi della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale e per promuovere la crescita e le attività delle organizzazioni. L’economia digitale si affida ai data product, allo scambio dei dati, alla valutazione e alla protezione dei dati.

Oggi gli ecosistemi dei dati sono parte dell'agenda strategica dei team esecutivi di un numero crescente di organizzazioni. Ogni azienda dovrà organizzare e orchestrare il proprio ecosistema di dati. La creazione di data space sicuri e di fiducia, grazie alla capitalizzazione nel potenziale dello scambio dati, ha dimostrato di essere di primaria importanza.

“Diciamolo chiaramente, si avverte un senso di urgenza, sollecitato di recente anche dal Data Act. Nessuna organizzazione potrà sopravvivere all’era dell’economia digitale se non organizza i suoi data product e lo scambio dati. E Dawex è nel fulcro di tutto questo”, ha affermato Jean-Philippe Poirault. “Con enorme piacere entro a far parte del Comitato consultivo di Dawex, visto che lo scambio dati è indiscutibilmente un catalizzatore di innovazioni e un acceleratore per il business strategico”

“Nel contesto di un mercato competitivo e in forte evoluzione, confrontato con un’intensa digitalizzazione, le organizzazioni sono in cerca di risposte veloci ed efficaci per tener testa alle sfide del business, operative e ambientali. Non ci sono dubbi che il Data Exchange sia un’autentica rivoluzione, che permette alle organizzazioni di promuovere strategie vincenti e d’impatto per i dati”, dichiara Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “Siamo estremamente soddisfatti di accogliere Jean-Philippe Poirault nel Comitato consultivo di Dawex, con la certezza che contribuirà ad accelerare il successo della società”.

"Seguo da tempo l'evoluzione di Dawex nel settore dello scambio dati. In pochi anni, l'azienda è diventata un player solido e fortemente competitivo, promuovendo ecosistemi di dati fondati sulla fiducia e la sicurezza", ha dichiarato Jean-Philippe Poirault. "È con enorme piacere che entro a far parte del team, diventando membro del Comitato consultivo di Dawex: lo scambio dati è indubbiamente un catalizzatore di innovazione, un ausilio strategico per l'espansione del business".

"In veste di leader del Data Exchange, Dawex continua a fornire informazioni utili che promuovono e sostengono il successo dei suoi clienti. Nel contesto di un mercato in rapida evoluzione e sempre più digitalizzato, le organizzazioni sono in cerca di risposte rapide alle sfide del business con cui si confrontano. Il Data Exchange è senza dubbio una risposta che infonde energia alla strategia dei dati adottata dalle organizzazioni", ha dichiarato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. "Siamo estremamente soddisfatti di accogliere Jean-Philippe Poirault nel Comitato consultivo di Dawex, certi che il suo contributo imprimerà una ulteriore accelerazione al nostro successo".

In passato, Jean-Philippe Poirault ha trascorso 5 anni in Atos, rivestendo i ruoli executive di Direttore globale di Telecom Media Technology Industry, CEO della divisione Big Data & Security e membro del Comitato esecutivo. Jean-Philippe è stato anche Presidente di Bull SAS, membro del CdA di Gaia-X e del CdA del Cyber-Campus in Francia. Prima che in Atos, Jean Philippe ha ricoperto ruoli di responsabilità in AWS, in veste di Direttore globale della business unit AWS Telecom Industry da lui creata in AWS, e in Ericsson dove ha prestato servizio come Vicepresidente Senior e Direttore globale della business unit IT and Cloud Service, nonché membro del team di Executive Leadership. Prima che in Ericsson, Jean-Philippe è stato Presidente e Dirigente globale di Multi-media, IT and Telecom Service Business in Alcatel Lucent. Jean-Philippe si è laureato in ingegneria, presso l'università CentraleSupelec.

A proposito di Dawex

Dawex è leader tecnologico per le soluzioni di Data Exchange studiate per divulgare o condividere i Data Product in un ecosistema fondato sulla fiducia, adatto a ogni business case e conforme alle normative in materia di dati. Con la tecnologia Data Exchange di Dawex, le organizzazioni creano ecosistemi di dati e data space come Corporate Data Hub, Industry Data Hub e Data Marketplace per rispondere alle sfide economiche, ambientali e di decarbonizzazione. Su invito delle Nazioni Unite, Dawex è entrata nel panel di esperti sui dati del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. Nominata Technology Pioneer dal Forum economico mondiale, Dawex ha dato il via a un programma di standardizzazione internazionale per le transazioni affidabili dei dati. Fondata nel 2015 in Francia, Dawex sta espandendo la sua attività nei mercati di Europa, Asia, Nord America e Medio Oriente.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita