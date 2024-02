Kinaxis Inc. terrà una chiamata in conferenza per i risultati finanziari del quarto trimestre 2023 il 29 febbraio 2024

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® (TSX:KXS), la principale piattaforma gestionale delle catene di fornitura, oggi ha annunciato di aver programmato la sua chiamata in conferenza per discutere dei risultati finanziari per il suo quarto trimestre e per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2023. La chiamata si svolgerà venerdì 29 febbraio alle 8:30 orario di New York da John Sicard, Chief Executive Officer, e Blaine Fitzgerald, Chief Financial Officer, seguita da una fase di domande e risposte. La Società annuncerà i risultati finanziari per il quarto trimestre e per la fine dell'anno dopo la chiusura dei mercati mercoledì 28 febbraio 2024.

Fonte: Business Wire

