Xsolla pubblica una nuova edizione di The Xsolla Report: The State of Play, per plasmare il futuro del gaming e dello sviluppo dei videogiochi grazie ad approfondimenti completi e ai trend del settore per il 2024

Xsolla propone approfondimenti sui videogiochi con uno sguardo al passato e un'analisi su quanto accadrà nel 2024

LOS ANGELES: Xsolla, azienda commerciale globale attiva nei videogame, è orgogliosa di annunciare la pubblicazione di "The Xsolla Report: The State of Play" (La relazione Xsolla: il punto sulla situazione), edizione inverno 2024. Guida strategica per il dinamico settore dei videogame e per la comunità degli sviluppatori, questa edizione esplora i trend attuali e le previsioni per il futuro che determinano la traiettoria del settore.

In questo documento completo, Xsolla analizza dettagliatamente l'evoluzione del settore dei giochi nel corso degli ultimi cinque anni e le tendenze attuali. Il rapporto evidenzia trend significativi, come l'impatto sostanziale del social e del casual gaming durante il lockdown mondiale, che ha trasformato i videogame in un canale importantissimo per l'interazione sociale in tempi difficili.

Berkley Egenes, direttore marketing e della crescita di Xsolla, condivide la propria visione sul settore: "Nel contesto della presentazione di 'The State of Play' edizione inverno 2024, è chiaro che il comparto dei giochi sta attraversando un'era di trasformazione. Questo report, ricco di dati e approfondimenti, dimostra il nostro impegno per offrire maggiori strumenti a sviluppatori e stakeholder dell'industria; offre un'approfondita comprensione delle dinamiche di mercato e dei trend emergenti, assolutamente essenziale per plasmare strategie ed entrare nel futuro del settore".

Questa edizione presenta contributi di professionisti esperti come Aisyah Ambok, di PlayStation Studios Malaysia, e Walter Souto, responsabile Prodotti - Giochi cloud di AWG; il documento riunisce diversi punti di vista di specialisti del settore sull'andamento futuro dell'industria dei videogame.

La relazione evidenzia anche la sempre maggiore influenza delle donne nel mondo dei giochi, sottolineando l'espansione dei ruoli e l'importanza cruciale della diversità all'interno del settore. Esplora inoltre il ritorno dei videogame su dispositivi mobili e la crescita del cloud gaming, con approfondimenti sui settori dotati di un significativo potenziale di crescita.

L'ambito dei finanziamenti ha rappresentato un argomento di discussione importante per i giochi nuovi e promettenti. Xsolla ha analizzato a fondo i trend di investimento più recenti nel settore; questi risultati coprono fusioni recenti, acquisizioni e innovativi metodi di raccolta di capitali nello sviluppo dei giochi, e offre ai lettori una comprensione chiara delle dinamiche finanziarie che trainano il ​​settore.

"The Xsolla Report: The State of Play" edizione inverno 2024 si conclude con una prospettiva a lungo termine e rappresenta sia un'analisi retrospettiva, sia una guida per il futuro. Fornisce agli sviluppatori di videogame, e ai leader e stakeholder di settore, nuovi approfondimenti per navigare con successo nel dinamico panorama dei giochi per il 2024.

'The Xsolla Report: The State of Play' edizione inverno 2024 può essere scaricato gratuitamente. Per ottenerne una copia e usufruire di preziosi approfondimenti sul futuro dell'industria dei giochi visitare la pagina: https://xsolla.pro/TXR-Winter24

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

