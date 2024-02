EAM completa l’acquisizione del centro tecnologico per i catodi LFP in Germania e pianifica la produzione su scala commerciale per la catena di fornitura globale

L’acquisizione del centro tecnologico in Germania velocizza i piani di EAM – essere la prima azienda asiatica a produrre catodi LFP fuori della Cina

MOOSBURG, Germania: Epsilon Advanced Materials (EAM) oggi ha completato l’acquisizione del centro di tecnologia dei materiali attivi utilizzati per la fabbricazione di catodi al litio-ferro-fosfato (LFP) a Moosburg, Germania, diventando così la prima azienda internazionale in grado di fornire ai produttori sia catodi che anodi per le batterie agli ioni di litio.

Grazie a questa acquisizione EAM promette di diventare la prima asiatica fuori della Cina a produrre catodi LFP.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita