La squadra di Aston Martin Aramco Formula One ® e NetApp rinnovano la partnership

L'infrastruttura dati intelligente ha aiutato il team di gara di classe mondiale a ottenere la migliore stagione di sempre, finendo otto volte nelle prime tre posizioni nel 2023

SAN JOSE, Calif.: La squadra di Aston Martin Aramco Formula One® e NetApp® (NASDAQ: NTAP), la società di infrastruttura dati intelligente, oggi hanno annunciato di aver rinnovato la loro collaborazione, designando NetApp Global Data Infrastructure Partner della squadra. NetApp è stata un partner essenziale per il team fin dal ritorno di quest'ultimo alle gare di Formula One® nel 2021, dopo oltre 60 anni lontano dal circuito. Il rinnovo di questa collaborazione si basa sul successo della collaborazione precedente durata tre anni, che ha permesso ad Aston Martin Aramco di utilizzare la tecnologia di archiviazione di NetApp per salvare, gestire e accedere istantaneamente all'immenso volume di dati che servono al team per ottimizzare le proprie prestazioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita