nShift: la comunicazione è essenziale per fornire l'esperienza di shopping online attesa dai consumatori

LONDRA: nShift, il leader globale nel software di gestione delle consegne dei pacchi, sottolinea il chiaro imperativo commerciale per realizzare la comunicazione efficace nell'esperienza clienti (CX). Circa il 90% dei clienti considera la rapidità delle risposte e la qualità della comunicazione aspetti importanti per la loro esperienza complessiva. Inoltre, circa l'87% dei consumatori spende meno sui marchi che non offrono un servizio impeccabile, o li abbandona completamente.

Il rapporto di nShift, “Delivering for shoppers in 2024” (Il servizio ai clienti nel 2024) spiega come il modo in cui i rivenditori si distinguono per la CX sarà un trend determinante quest'anno.

“I consumatori non sono pronti a fare compromessi sulla qualità della loro esperienza solo perché fanno shopping online”, ha dichiarato Sean Sherwin-Smith, Product Director Post-Purchase, nShift. “Si aspettano una comunicazione normale e pertinente. E presumono che questa comunicazione si svolga attraverso i canali (che siano telefono, social media, email) che funzionano per loro. Comunicare con i clienti attraverso l'esperienza di shopping, consegne e resi è anche un'ottima occasione per sviluppare la fedeltà al brand dei clienti e farli tornare ancora”.

Cinque consigli per tagliare i costi di una scarsa CX

Per aiutare i rivenditori a creare la migliore CX possibile, nShift offre i cinque consigli seguenti:

Scelte di consegna al momento dell'acquisto - la scelta è una componente essenziale per una buona esperienza di consegna. È importante che i rivenditori garantiscano l'offerta di opzioni adatte ai loro clienti, a prescindere dalla priorità degli stessi, che sia la rapidità, il costo o la comodità.

- la scelta è una componente essenziale per una buona esperienza di consegna. È importante che i rivenditori garantiscano l'offerta di opzioni adatte ai loro clienti, a prescindere dalla priorità degli stessi, che sia la rapidità, il costo o la comodità. Migliorare la comunicazione con il cliente - gli strumenti e le tecnologie come gli avvisi automatici e il tracciamento in tempo reale offrono trasparenza e migliorano la comunicazione. Le comunicazioni post-acquisto aiutano inoltre a stabilire canali di marketing al dettaglio ad elevato coinvolgimento, che rafforzano la fidelizzazione del cliente

- gli strumenti e le tecnologie come gli avvisi automatici e il tracciamento in tempo reale offrono trasparenza e migliorano la comunicazione. Le comunicazioni post-acquisto aiutano inoltre a stabilire canali di marketing al dettaglio ad elevato coinvolgimento, che rafforzano la fidelizzazione del cliente Semplificare i resi - i resi semplici sono un importante elemento di fidelizzazione e ritenzione dei clienti. Una politica dei resi equa, implementata con efficacia, può ridurre le perdite e trasformare fino al 30% dei rimborsi in scambi

- i resi semplici sono un importante elemento di fidelizzazione e ritenzione dei clienti. Una politica dei resi equa, implementata con efficacia, può ridurre le perdite e trasformare fino al 30% dei rimborsi in scambi Dare priorità ai corrieri che corrispondono ai propri obiettivi – assicurare un'ampia gamma di corrieri per soddisfare tutte le esigenze dei clienti: espresso ed economico, a basse emissioni, punti di ritiro e consegna (PUDO, pick up e drop off), click and collect

– assicurare un'ampia gamma di corrieri per soddisfare tutte le esigenze dei clienti: espresso ed economico, a basse emissioni, punti di ritiro e consegna (PUDO, pick up e drop off), click and collect Conoscere i propri clienti - prendersi la responsabilità dei dati dei clienti offre ai rivenditori le informazioni necessarie per unire tutti i punti nel percorso cliente e fornire l'esperienza più scorrevole possibile. E grazie alle informazioni sullo storico degli acquisti e sulle preferenze di consegna del cliente, un rivenditore è in grado di fare raccomandazione per acquisti futuri

Sherwin-Smith ha così concluso, “Le nuove tecnologie continuano a creare nuove possibilità. In nShift, il nostro portafoglio di soluzioni consente ai rivenditori online e multicanale di creare un'esperienza di consegna fluida dall'acquisto al reso. Le consegne riuscite possono dare enorme slancio all'esperienza clienti, aumentare le conversioni e trasformare singole transazioni in relazioni con i clienti a lungo termine”.

Informazioni su nShift

nShift è il fornitore leader globale di soluzioni di gestione delle consegne su cloud che consente spedizioni e resi di quasi un miliardo di spedizioni in 190 Paesi ogni anno. Il software di nShift viene utilizzato a livello globale da e-commerce, vendita al dettaglio, produzione e spedizionieri 3PL. La società ha sede a Londra e a Oslo e si avvale di oltre 500 dipendenti nelle sedi ubicate in Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Polonia, Paesi Bassi, Belgio e Romania.

Fonte: Business Wire

