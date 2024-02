MUFG Investor Services supera il trilione di dollari di attività in amministrazione

L'azienda festeggia un importante traguardo per le attività in amministrazione e i suoi dieci anni di attività

NEW YORK: MUFG Investor Services, leader mondiale nelle soluzioni di asset servicing, amministrazione e bancarie per il settore della gestione degli investimenti alternativi, è lieta di annunciare che le sue attività in amministrazione (AUA) hanno superato il traguardo dei mille miliardi di USD. Il raggiungimento di questo traguardo coincide con i festeggiamenti per i dieci anni di attività dell'azienda.

Con una presenza globale in America del Nord, Europa e nella regione Asia-Pacifico, le operazioni dell'azienda comprendono ora 17 sedi strategiche in tutto il mondo. Queste includono gli uffici di recente apertura a Cipro, in Malesia, Australia e a Vancouver, con uno staff globale di oltre 2.300 dipendenti.

Fonte: Business Wire

