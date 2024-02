Secondo il sondaggio ISG, gli assicuratori europei intendono aumentare gli investimenti nel digitale

La maggioranza degli intervistati mira a rafforzare ed ampliare la base clienti con personalizzazione e offerte digitali

I canali di pagamento, l'AR/VR, l'AI e la sicurezza informatica sono aree di investimento primarie

FRANCOFORTE, Germania: Ancora sotto la minaccia di recessione, due terzi dei leader del settore assicurativo europeo intendono accelerare i propri programmi di digitalizzazione per migliorare il percorso clienti e potenziare le efficienze operative, secondo una nuova ricerca di sondaggio da parte di Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), società leader nella ricerca e consulenza tecnologica globale.

Il sondaggio ISG "Pulse Check - State of the European Insurance Industry" (Il polso del settore assicurativo europeo), condotto nel terzo trimestre del 2023, ha intervistato circa 270 decisori aziendali e leader informatici, scoprendo che il 66% di essi prevede un aumento degli investimenti digitali negli prossimi due anni, con un 68% che dichiara che investirà in canali di pagamento, il 63% ciascuno nella sicurezza informatica e nella realtà virtuale aumentata, e il 59% nell'intelligenza artificiale.

Fonte: Business Wire

