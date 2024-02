La leadership di canale di Laserfiche premiata con l’inclusione nell’elenco 2024 CRN® Channel Chiefs

Taylor Grosso, Charles Suzara e Vicki VanValin ottengono il riconoscimento per aver dato impulso a strategie e partnership finalizzate a portare avanti il programma Laserfiche Solution Provider.

LONG BEACH, California: Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione intelligente di contenuti – oggi ha annunciato che CRN ®, un brand di The Channel Company, ha nominato tre leader di canale Laserfiche nell’elenco 2024 Channel Chiefs: Taylor Grosso, direttore senior alleanze e canali globali, Charles Suzara, vicedirettore regione occidentale e Vicki VanValin, vicepresidente vendite. Il prestigioso elenco CRN Channel Chiefs, pubblicato ogni anno, onora dirigenti nei settori della distribuzione e dei vendor IT che stanno dando impulso alla strategia e definendo il programma relativo ai canali per le loro aziende.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita