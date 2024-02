VeriSilicon e Innobase lanciano congiuntamente una soluzione per modem a doppia modalità 5G RedCap/4G LTE

Soluzioni efficienti e complete per applicazioni IoT a media-alta velocità

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato di avere collaborato con Innobase, un’azienda che sviluppa tecnologia per comunicazioni wireless e chip, per lanciare congiuntamente una soluzione per modem a doppia modalità 5G RedCap/4G LTE. Il chip Innobase impiegato per tale soluzione ha già superato le fasi di tape-out e verifica e ora è nella fase di produzione in grandi volumi – sarà lanciato ufficialmente in tutto il mondo tra breve.

5G Reduced Capability (RedCap) è una tecnologia cellulare per l’IoT definita dall’organizzazione di standardizzazione internazionale 3GPP nella Release 17 del 5G, mirata ad applicazioni IoT a media-alta velocità e insieme al 4G LTE forma un ecosistema IoT cellulare completo.

Fonte: Business Wire

