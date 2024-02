Andrew Rose nominato Chief Security Officer presso SoSafe, società leader nell'ambito della sensibilizzazione alla sicurezza

COLONIA, Germania: SoSafe, principale fornitore europeo nell'ambito della sensibilizzazione alla sicurezza, del cambiamento culturale e comportamentale, ha annunciato la nomina di Andrew Rose nel ruolo del suo nuovo Chief Security Officer (CSO). Grazie a una vasta esperienza nel settore, Rose è un dirigente altamente qualificato nel campo della sicurezza informatica e ha sviluppato una forte attenzione agli aspetti della sicurezza informatica orientati alle persone.

Nella sua veste di CSO, Rose si impegnerà a indirizzare la visione di SoSafe per rafforzare l'autodifesa digitale a livello globale e aiutare i clienti a trasformare la loro cultura della sicurezza. Porterà inoltre esperienza pratica, conoscenze e prospettiva per la gestione del rischio e il miglioramento del posizionamento della sicurezza informatica in aziende complesse.

Fonte: Business Wire

