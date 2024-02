Edgio collabora con KPS per fornire supporto ai rivenditori online nella loro transizione verso un'architettura web componibile

La partnership consentirà ai clienti nell'ambito del retail di KPS di modernizzare i loro siti web per ottenere una maggiore copertura, innovazione e capacità di rispondere alle domande dei consumatori

PHOENIX e LONDRA: Edgio, la piattaforma di riferimento per velocità, sicurezza e semplicità in ambito edge, ha annunciato oggi l'avvio di una partnership con KPS, il partner leader per la trasformazione aziendale orientata ai clienti. KPS è nota per l'implementazione di tecnologia flessibile best-of-breed che aumenta le conversioni dei siti web, la fidelizzazione dei clienti e il fatturato per cliente.

Per soddisfare le aspettative sempre più esigenti dei consumatori, i clienti aziendali nell'ambito del retail di KPS richiedono la flessibilità, la scalabilità, l'agilità, la velocità di commercializzazione e l'efficienza dei costi che è in grado di offrire un'architettura web componibile.

Fonte: Business Wire

