Exscientia avvia uno studio clinico per valutare ulteriormente la piattaforma funzionale di medicina di precisione nei pazienti oncologici

Lo studio multicentrico EXCYTE-2 valuterà la piattaforma di medicina di precisione in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta

Supporta il continuo sviluppo dell'inibitore di LSD1 (EXS74539) attualmente in fase di sviluppo preclinico

OXFORD, Inghilterra: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato l'avvio di EXCYTE-2, uno studio clinico osservazionale nella leucemia mieloide acuta (LMA) per studiare il rapporto tra la risposta al farmaco ex vivo (EVDR, ex vivo drug response) misurata in campioni primari di sangue o midollo spinale utilizzando la piattaforma di deep learning per la medicina di precisione monocellulare dell'azienda e l'effettiva reazione clinica dei pazienti.

Lo studio EXCYTE-2 raccoglierà campioni di sangue e midollo spinale da pazienti LMA di prima linea, con l'opzione di estensione a pazienti di seconda linea.

Fonte: Business Wire

