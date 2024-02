Jennifer Coolidge è un robot? Una nuova pubblicità di Discover sottolinea i pregi del servizio clienti umano

RIVERWOODS, Ill.: In vista dell'inizio del Big Game di domenica 11 febbraio, Discover rivelerà un nuovo spot pubblicitario dalla campagna del marchio “Especially for Everyone”, con la premiata attrice Jennifer Coolidge. Nello spot, intitolato “Robots”, Coolidge si ritrova in una situazione simile, nella quale chiama il servizio clienti e si aspetta di interagire solo con un robot.

“Robots” utilizza la bravura comica di Coolidge per sottolineare quella che può essere un'aspettativa irritante per i clienti quando si trovano a chiamare un servizio clienti. Secondo un recente sondaggio di Discover e Dynata, il 95% degli americani preferisce avere a che fare con una persona che risponde dal servizio clienti piuttosto che con un robot.

Fonte: Business Wire

