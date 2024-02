MSCI espande l’offerta di indici personalizzati con l’acquisizione di Foxberry

NEW YORK: MSCI Inc. (NYSE: MSCI), una delle principali società al mondo nel settore degli investimenti, che sviluppa servizi e strumenti di supporto a processi decisionali critici, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo per l’acquisizione di Foxberry, una società londinese che sviluppa tecnologia degli indici “front office” per investitori.

Foxberry è stata fondata nel 2014 con la mission di creare e fornire soluzioni per investimenti basate sulla tecnologia, che rappresentino un set specifico di criteri e aumentino il valore aggiunto per gli utenti finali. Queste soluzioni sono rese possibili da Foxberry’s foxf9®, una piattaforma di analisi e indici completa, progettata per le applicazioni più complesse di modellazione del rischio e creazione degli indici.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita