ClearD3 attua una strategia di determinazione dei prezzi basata sull’IA e sui dati, permettendo a Van den Bosch di realizzare guadagni notevoli

L’Aja, Paesi Bassi: ClearD3™, società innovatrice nella determinazione dei prezzi basata sull’IA e sui dati, annuncia di avere implementato una tecnologia di determinazione dei costi dei preventivi presso Van den Bosch, un’importante azienda a gestione familiare nel settore del trasporto misto.

Sono stati già acquisiti i risultati operativi relativi al 2023 e Van den Bosch ha rilevato un considerevole miglioramento nel margine di contribuzione per le attività coperte da ClearD3 – un risultato che è stato misurato oggettivamente utilizzando i test A/B. La tecnologia di determinazione dei prezzi sviluppata da ClearD3 è applicabile a tutti i tipi di sistemi di trasporto di merci e industriali.

Van den Bosch, con una ricca tradizione e una solida presenza nella logistica delle merci in grandi volumi, cercava una soluzione in grado di far fronte alla volatilità senza precedenti della capacità e dei prezzi nel periodo successivo al Covid.

Fonte: Business Wire

