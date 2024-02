AVEVA annuncia il primo concorso AVEVA E3D Design per gli utenti

Il concorso ha come obiettivo individuare e presentare casi d'uso innovativi per la soluzione di progettazione 3D tecnicamente più avanzata al mondo

LONDRA: AVEVA, leader globale nel settore del software industriale e alla guida della trasformazione digitale e della sostenibilità, ha aperto le iscrizioni per il suo primo concorso di AVEVA E3D Design in assoluto. Il concorso invita gli utenti di tutto il mondo a creare soluzioni innovative utilizzando l'intelligenza artificiale (IA) e il modulo di apprendimento automatico (ML) di E3D Design di AVEVA per affrontare le sfide aziendali della loro organizzazione.

AVEVA E3D Design è la soluzione di progettazione 3D tecnologicamente più avanzata al mondo destinata a diversi settori industriali. Offre una potente visualizzazione, una progettazione 3D multidisciplinare e senza conflitti, e genera rapidamente progetti e report accurati per ridurre i costi, i tempi e i rischi commerciali di progetti di investimento sia greenfield che brownfield.

Fonte: Business Wire

