Verimatrix XTD scelto per proteggere e difendere l’app FirstPay di HBL Microfinance Bank

La banca per microfinanza leader nel settore ottiene protezione proattiva della sua app e dati approfonditi e utili sulla stessa per rafforzare ulteriormente le difese informatiche

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che HBL Microfinance Bank Ltd (HBL MfB) è uno dei più recenti istituti di credito della regione dell’Asia meridionale a implementare il servizio Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) di schermatura delle app per proteggere FirstPay, l’app per il wallet che la banca fornisce ai clienti.

In precedenza questo mese HBL MfB ha aggiunto le protezioni XTD sviluppate da Verimatrix all’app FirstPay che è stata scaricata oltre un milione di volte dal Google Play Store e dall’Apple App Store combinati.

Fonte: Business Wire

