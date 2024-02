Dataïads espande le ambizioni europee con la nomina strategica del veterano dell'industria Benjamin Coiffé

PARIGI: Dataïads ha intrapreso un notevole passo avanti nell'ampliamento della sua presenza europea con la nomina di Benjamin Coiffé a Client Partner per lanciare la crescita in regioni chiave come Italia, Spagna e Svizzera. Coiffé ha completato un team di sviluppo internazionale e porta oltre 18 anni di esperienza nel settore, avendo ricoperto incarichi in importanti aziende, come Google e Triplelift, che lo rendono una risorsa preziosa per il team di Dataïads.

L'azienda ha dimostrato una crescita notevole sul mercato francese, assicurando 50 contratti in 18 mesi e raccogliendo 5 milioni di euro in seed funding. Coiffé si unisce a una solida squadra commerciale al servizio del mercato europeo e si concentra su settori strategici internazionali in Francia, compresi il settore del lusso e della cosmesi e salute, per affrontare le sfide dei rivenditori online, come la frequenza di rimbalzo elevata dovuta alle campagne pubblicitarie generate dall'intelligenza artificiale e le prestazioni subottimali sulle Pagine dei dettagli del prodotto (PDP, Product Detail Pages).

Fonte: Business Wire

