Visa amplia le capacità e la disponibilità del suo portafoglio digitale

La nuova tokenizzazione e l'espansione regionale creano un vantaggio competitivo, accelerando al contempo l'adozione delle carte virtuali

SAN FRANCISCO: Visa (NYSE:V), leader globale nel settore dei pagamenti digitali, ha annunciato capacità estese del portafoglio digitale nell'ambito di Visa Commercial Pay, una suite di soluzioni di pagamento B2B sviluppata in collaborazione con Conferma Pay, il principale fornitore di tecnologia di pagamenti virtuali, per rivoluzionare il modo in cui le aziende gestiscono le transazioni a livello globale.

L'innovazione consente agli istituti finanziari di aggiungere carte aziendali virtuali al portafoglio digitale di un dipendente, inclusi portafogli di terze parti come Apple Pay e Google Pay, per aumentare la comodità, la sicurezza e la flessibilità per gli utenti aziendali.

Fonte: Business Wire

