Armis valutata come un “Top Performer” nel report KLAS 2024 in relazione alla sicurezza IoT per l’assistenza sanitaria

Il report indica le imprese di servizi e software altamente performanti nell’aiutare i professionisti sanitari a migliorare le cure per i pazienti

SAN FRANCISCO: Armis, l’azienda di cybersecurity per intelligence sulle risorse, oggi ha annunciato di essere stata valutata come un “Top Performer” nel report sulle imprese di servizi e software 2024 Best in KLAS in relazione alla sicurezza IoT per l’assistenza sanitaria per il secondo anno consecutivo. Il report Best in KLAS indica le imprese di servizi e software altamente performanti nell’aiutare i professionisti sanitari a migliorare le cure per i pazienti.

“Questo riconoscimento conferito da KLAS, basato esclusivamente su valutazioni dei clienti, testimonia il nostro impegno costante a proteggere le superfici di attacco delle aziende operanti nel settore sanitario”, commenta Mohammad Waqas, Cto assistenza sanitaria presso Armis. “Desidero ringraziare tutti i clienti Armis che quest’anno hanno dedicato un po’ di tempo a condividere con KLAS la loro esperienza d’uso di Armis CentrixTM per la sicurezza dei dispositivi medici. Il loro feedback è determinante per aiutarci a migliorare continuamente le nostre soluzioni e offrire il miglior valore possibile alla comunità dell’assistenza sanitaria”.

Il report 2024 Best in KLAS è basato sul feedback indipendente fornito da prestatori di assistenza sanitaria nel Nord America e valuta i vendor con riferimento a sei aree prestazionali chiave: cultura, lealtà, operazioni, prodotti, rapporti e valore. Armis ha ottenuto un punteggio complessivo eccezionale, dimostrando eccellenza in ogni categoria e rafforzando la propria posizione di una delle principali aziende nel settore della sicurezza IoT per l’assistenza sanitaria.

Al momento di valutare le soluzioni Armis, i clienti hanno fornito a KLAS seguenti commenti anonimizzati:

“Tenendo presente come tutti siamo diventati alquanto sensibili e consapevoli di alcuni dei rischi riguardanti la cybersecurity associati all’accesso a dati sanitari personali attraverso una vasta gamma di applicazioni e dispositivi medici, è evidente l’affidabilità della piattaforma Armis nel rilevare tutti i dispositivi collegati al network. Il livello di funzionalità ed efficienza che questa soluzione ci fornisce è incredibile. Si tratta veramente di uno strumento straordinario, che non solo è in grado di identificare i dispositivi collegati ma anche qual è il tipo di dispositivo che sta processando con gli appositi algoritmi – determinando la marca, il modello e il numero di serie e anche, in determinati casi, con quale sistema operativo sta funzionando il dispositivo stesso. Recentemente abbiamo avuto un problema in relazione all’aggiornamento delle funzioni di sicurezza di qualsiasi dispositivo che stesse ancora funzionando con un sistema operativo diverso da Windows 10 e grazie al sistema Armis siamo stati in grado di identificare quanti dispositivi ancora non erano stati aggiornati a Windows 10. Con tale struttura di identificazione ora possiamo identificare direttamente molti aspetti che finora ci erano ignoti”. - Direttore, aprile 2023

“Armis implementa in modo ottimo le sue soluzioni. Conoscono i loro prodotti nei più minuti dettagli e i loro numerosi esperti sono sempre disponibili per cui se abbiamo bisogno di assistenza in merito a una configurazione, possono intervenire tempestivamente per individuare e risolvere eventuali problemi”. - Analista/Coordinatore, aprile 2023

“In genere Armis aggiorna regolarmente la sua piattaforma e invia tempestivamente avvisi chiari su nuovi potenziamenti e funzioni, completandoli con materiale scritto e video oltre a sessioni in tempo reale che non manchiamo di seguire se riusciamo a trovare il tempo. È ottimo che aggiungano costantemente nuove funzioni alla piattaforma”.- Analista/Coordinatore, settembre 2023

A luglio 2023 Armis è stata valutata come il vendor intersettoriale con le migliori prestazioni nel report sulla sicurezza IoT per l’assistenza sanitaria KLAS 2023 per la profonda copertura dei problemi IoT, OT, IoMT e IT in tutti i segmenti verticali.

L’anno scorso Armis ha continuato a rafforzare il suo impegno alla protezione delle aziende operanti nel settore sanitario. Combinando la potenza di Armis Centrix TM , la piattaforma di gestione dell’esposizione ai problemi nella cybersecurity, e del suo motore di intelligence sulle risorse basato sull’IA, Armis ha potenziato le sue capacità specifiche per il settore sanitario che aiutano a fornire visibilità e sicurezza completa per tutti i dispositivi medici, le risorse cliniche e l’intero ecosistema sanitario prevenendo qualsiasi interruzione nella cura dei pazienti.

Armis è uno degli sponsor di HIMSS 2024, che si svolgerà a Orlando, in Florida, dall’11 al 15 marzo. Armis accoglie i visitatori presso lo stand 1621 nel CyberSecurity Command Center e nella Main Walkway presso lo stand 1048. All’HIMSS Mohammad Waqas, Cto Armis, offrirà il suo punto di vista su “Creare un programma di sicurezza completo nel settore sanitario per la cura dei pazienti di nuova generazione”, una sessione che si svolgerà martedì 12 marzo dalle 10:15 alle 10:30 EDT (CET - 6 ore) all’Orange County Convention Center, Theatre A.

Per leggere il report KLAS visitare 2024 Best in KLAS - Software & Services

Per saperne di più su Armis CentrixTM per la sicurezza dei dispositivi medici visitare https://www.armis.com/platform/armis-centrix-for-medical-device-security/

Informazioni su Armis

Armis, l’azienda di cybersecurity per intelligence sulle risorse, protegge l’intera superficie di attacco e gestisce l’esposizione delle aziende ai problemi nella cybersecurity in tempo reale. In un mondo in rapida evoluzione, privo di perimetro, Armis fa sì che le aziende identifichino, proteggano e gestiscano continuamente tutte le loro risorse cruciali. Armis protegge aziende Fortune 100, 200 e 500 oltre a entità governative nazionali, statali e locali per aiutare a mantenere sicure l’infrastruttura critica, le economie e la società 24/7. Armis è un’impresa a proprietà privata con sede in California.

Informazioni su KLAS Research

KLAS è una società di ricerca che produce dati approfonditi e utili con una mission globale – migliorare il settore sanitario. Collaborando con migliaia di medici e professionisti sanitari, KLAS raccoglie dati preziosi sui servizi e sul software per creare report tempestivi e informazioni sulle prestazioni che rappresentano i punti di vista dei prestatori di assistenza sanitaria e di enti pagatori e agendo da catalizzatore per migliorare la performance dei vendor. Il gruppo di ricerca KLAS pubblica vari report sulle questioni più pressanti a cui oggi deve far fronte la tecnologia dell’assistenza sanitaria, comprese informazioni su tecnologie emergenti, che permettono di intravedere il futuro delle soluzioni tecnologiche per l’assistenza sanitaria. KLAS inoltre promuove sia misurazioni e collaborazione tra i prestatori di assistenza sanitaria e gli enti pagatori sia l’adozione di best practice. Per saperne di più visitare klasresearch.com.

