Alphawave Semi annuncia la nomina di Charlie Roach in qualità di Chief Revenue Officer

L'assunzione strategica eleva la leadership nel settore delle soluzioni di connettività e silicio di calcolo per l'infrastruttura IA

LONDRA e TORONTO: Alphawave IP Group plc (LN: AWE, la "Società" o "Alphawave Semi"), leader globale per la connettività ad alta velocità per l'infrastruttura tecnologica mondiale, ha nominato Charlie Roach in qualità di Chief Revenue Officer (CRO).

Charlie è un direttore delle vendite altamente qualificato, con oltre 20 anni di esperienza sviluppata presso aziende quotate in borsa nel settore dei semiconduttori e delle comunicazioni IP. Prima di unirsi ad Alphawave Semi, è stato vicepresidente senior delle vendite mondiali e del marketing aziendale presso Inphi, guidando l'espansione dell'azienda verso nuovi mercati, come i data center hyperscale e il networking e ottenendo una crescita di oltre 10 volte in fatturato e prezzo delle azioni al momento dell'acquisizione di Inphi da parte di Marvell.

Fonte: Business Wire

