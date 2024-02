Zextras Carbonio Community Edition: una delle migliori piattaforme FOSS di e-mail e workplace digitale, pensata per la collaborazione e comunicazioni private

MILANO: Zextras, una delle principali aziende nello sviluppo di soluzioni innovative per la posta elettronica, è lieta di annunciare il lancio di Carbonio Community Edition (CE), una piattaforma avanzata completamente open source di digital workplace, progettata per consentire alle imprese di hostare autonomamente il loro ambiente collaborativo al fine di un controllo e di una privacy superiori. Carbonio CE offre privacy ineguagliata per le imprese che cercano un’alternativa affidabile a

soluzioni open source come Zimbra OSE

oppure soluzioni SaaS come G Suite Microsoft 365 Online.



Poiché è una soluzione FOSS ( Free and Open Source Software ), Carbonio CE offre agli utenti controllo completo sulla loro infrastruttura software, consentendo personalizzazione e integrazione allineate con qualsiasi requisito specifico dell’impresa.

Caratteristiche

Questa potente piattaforma integra strumenti di comunicazione essenziali quali

E-mail

Calendari

Contatti

Attività

Chat

Video chat

Facilita un ambiente coeso in cui i membri del team possono collegarsi e collaborare agevolmente ovunque si trovino, tramite un client web o dispositivi mobili. La privacy e la sicurezza sono in prima linea nella struttura di Carbonio CE, facendo sì che i dati sensibili rimangano confidenziali e protetti da ogni accesso non autorizzato.

Una soluzione di livello enterprise

Zextras ha utilizzato la potenza della tecnologia open source per offrire alle imprese di tutte le dimensioni una soluzione di livello enterprise senza gli associati costi . L’architettura scalabile di Carbonio CE assicura che la piattaforma possa adattarsi senza fatica alle esigenze in evoluzione delle organizzazioni, rendendola ideale per piccole e medie imprese (PMI).

Oltre alle caratteristiche disponibili in formato nativo, Carbonio CE è rafforzata dalla celebrata competenza di Zextras nello sviluppo di soluzioni di posta elettronica e per la collaborazione. Questa nuova offerta promette di rivoluzionare il modo in cui le imprese comunicano internamente e testimonia l’impegno di Zextras a fornire soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Disponibilità

Carbonio CE può già essere scaricato, consentendo alle imprese di fare il primo passo verso un workplace digitale più sicuro, efficiente e collaborativo.

Per maggiori informazioni su Carbonio Community Edition e su come la piattaforma può trasformate l’infrastruttura di comunicazione di ogni impresa visitare https://lp.zextras.com/carbonio-ce/?utm_source=business_wire&utm_medium=pr&utm_campaign=carbonio_ce_launch

Informazioni su Zextras

Zextras è una delle principali software house del settore, specializzata nella creazione di soluzioni avanzate, progettate per migliorare la collaborazione e comunicazione digitali. Con un forte focus sulla privacy degli utenti e sulla tecnologia open source, Zextras si impegna a fornire strumenti sofisticati ma intuitivi che rispondono alle esigenze di un panorama digitale in evoluzione.

Per saperne di più visitare https://lp.zextras.com/carbonio-ce/?utm_source=business_wire&utm_medium=pr&utm_campaign=carbonio_ce_launch

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita