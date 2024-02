Il Technology Innovation Institute degli Emirati Arabi Uniti presenta la "Falcon Foundation" per la promozione dei modelli di IA generativa open source

La fondazione promuoverà la condivisione delle conoscenze e darà impulso alla democratizzazione dell'IA

TII dedica 300 milioni di USD al finanziamento di progetti futuri

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Il Technology Innovation Institute (TII), un centro di ricerca scientifica leader a livello mondiale e pilastro della ricerca applicata dell'Advanced Technology Research Council (ATRC) di Abu Dhabi, ha annunciato oggi il lancio della "Falcon Foundation". La Falcon Foundation, un'associazione senza scopo di lucro, si impegna a promuovere lo sviluppo di modelli di IA generativa open-source e a creare ecosistemi sostenibili attorno a progetti open-source che accelerino lo sviluppo tecnologico. In qualità di membro fondatore, TII si impegna a versare 300 milioni di USD per il finanziamento di questi progetti.

L'inaugurazione della Falcon Foundation è avvenuto in occasione del prestigioso World Governments Summit (WGS) 2024 e segna un momento cruciale nella richiesta di collaborazione alle parti interessate per stabilire modelli di governance trasparenti e promuovere lo scambio di conoscenze mentre l'IA continua a seguire un percorso di crescita inarrestabile.

Partendo dai potenti modelli Falcon AI sviluppati internamente da TII, la Fondazione riunirà le parti interessate, gli sviluppatori, il mondo accademico e l'industria, nonché i singoli individui, e contribuirà a fare comprendere il potere del processo decisionale cooperativo tra i partecipanti. Accelererà la democratizzazione dell'IA con l'aiuto di importanti Ambasciatori della Falcon Foundation: autorevoli professori in ambito IA delle università di tutto il mondo, nonché importanti operatori del settore nel campo dell'IA.

La Fondazione deve sostenere la personalizzazione dei modelli Falcon per rispondere a industrie o settori specifici. Abilitando risorse informatiche open-source per la ricerca e lo sviluppo continui di Falcon AI, la Fondazione offrirà un solido ecosistema per garantire l'adattabilità dei modelli in un ampio spettro di applicazioni e contesti.

In seguito all'annuncio, S.E. Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'ATRC, ha dichiarato: "In un mondo in cui l'IA continua a progredire a un ritmo senza precedenti, iniziative come la Falcon Foundation rivestono un ruolo fondamentale per orientare la traiettoria dello sviluppo dell'IA in direzione di una maggiore trasparenza e accessibilità."

Ray O. Johnson, CEO di TII, ha dichiarato: "Ci impegniamo a promuovere la trasparenza e la collaborazione nell'IA. Estendendo lo spirito collaborativo degli Emirati Arabi Uniti allo sviluppo dell'IA, definiamo nuovi standard di apertura e incoraggiamo tutte le altre organizzazioni che sostengono l'open-source in tutto il mondo a unirsi a noi".

Tra i beneficiari della Fondazione ci saranno tutti gli enti che lavorano e sostengono l'IA responsabile open-source. Riducendo al minimo la dipendenza da fornitori esterni, la Falcon Foundation assicura la continuità aziendale consentendo scelte tecnologiche indipendenti. In quanto organizzazione aperta a tutti e a ogni stakeholder impegnato nell'open-source, la Fondazione sfrutterà le best practice globali come parte del suo quadro normativo e legale per l'intelligenza artificiale.

L'impegno della Falcon Foundation per l'open-source e l'innovazione nell'IA riflette un approccio lungimirante che aiuta Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti a proiettarsi in un futuro basato sulla tecnologia e sostiene la comunità globale nella raccolta di collaborazioni intersettoriali per i progressi fondamentali dell'IA.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

