ExaGrid nomina Rohan Cook in qualità di vicepresidente aggiunto al dipartimento vendite APAC

Il nuovo vicepresidente aggiunto prevede di ampliare le partnership dei canali di rivenditori nella regione APAC

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di archivio di backup a livelli del settore, ha annunciato oggi la nomina di Rohan Cook come nuovo vicepresidente aggiunto alle vendite nella regione APAC.

"Sono impaziente di iniziare a lavorare con i team ExaGrid che si trovano in tutta la regione, inclusi quelli in Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Taiwan, India e nella SAARC, in Giappone, Corea del Sud, Singapore e nei paesi dell'ASEAN. Collaboreremo con i partner dei canali di rivenditori in ciascuno di questi paesi per offrire l'archivio di backup a livelli ExaGrid a più organizzazioni nell'area APAC per aiutarle a risolvere le loro sfide in termini di backup, garantire il recupero da ransomware e proteggere i loro dati", ha dichiarato Rohan Cook.

Fonte: Business Wire

