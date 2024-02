Truepic e SmartFrame stringono una partnership per proporre un riferimento in termini di autenticità e trasparenza per i marchi sportivi globali

Il primo sistema di streaming di immagini protetto implementato con credenziali di contenuto C2PA in grado di generare protezione nel settore della fotografia sportiva

SAN DIEGO e LONDRA: Truepic, fornitore di un'infrastruttura protetta per la trasparenza dei contenuti, e SmartFrame Technologies, un fornitore di tecnologia leader con sede nel Regno Unito che sta ridefinendo lo standard delle immagini digitali, hanno implementato il primo modello sicuro di protezione delle immagini che è destinato a ridefinire il panorama di autenticità e sicurezza senza compromessi, con origine nello spazio della fotografia sportiva globale.

SmartFrame, con la sua innovativa tecnologia di streaming di immagini, ha fatto importanti passi in avanti per garantire l'integrità e la proprietà delle raccolte di supporti media. Le foto supportate dall'autorità di certificazione attendibile di Truepic sono sottoposte a un processo di verifica continuo e sicuro che firma in modo conforme i supporti visivi di SmartFrame su vasta scala.

Fonte: Business Wire

