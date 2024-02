Coreline Soft mostra le soluzioni di imaging basate su Deep Learning AI ‘AVIEW’ all'ECR 2024

- La mostra di tutti i prodotti AVIEW che hanno ottenuto l'approvazione di vendita all'estero, compresa la marcatura CE

VIENNA: Coreline Soft, azienda pionieristica di imaging medica basata sull'intelligenza artificiale (AI), rivela soluzioni di imaging medico AI all'avanguardia al ECR 2024 (European Congress of Radiology), stabilendo un nuovo standard sanitario in tutta Europa. ECR, il congresso di radiologia più grande in Europa, attrae esperti globali e professionisti del settore dei dispositivi medici.

Coreline Soft lascerà il segno all'ECR 2024 presentando la sua linea di prodotti AVIEW. La rassegna comprenderà dimostrazioni di AVIEW LCS Plus per la diagnosi simultanea delle patologie del torace, AVIEW COPD per l'analisi automatica della malattia polmonare cronica ostruttiva, e AVIEW RT ACS, una soluzione di contouring completamente automatizzata su base AI.

Fonte: Business Wire

