Boomi nominato partner dell'anno per l'alleanza tecnologica di IFS

CHESTERBROOK, Pa.: Boomi TM , leader nel settore dell'integrazione intelligente e dell'automazione, ha oggi annunciato di aver ricevuto un prestigioso riconoscimento da parte di IFS, apprezzato partner per l'alleanza tecnologica. Il riconoscimento come "Partner dell'anno per l'alleanza tecnologica" sottolinea l'impegno di Boomi verso l'eccellenza, l'innovazione e la continua e forte collaborazione con IFS.

“Il successo di Boomi testimonia il suo costante impegno a favore dell'innovazione, condizionando notevolmente l'adozione diffusa di tecnologie innovative", ha dichiarato Merlin Knott, Global Head, Partner and Channels, IFS. "Questo riconoscimento è ben meritato e sottolinea il ruolo fondamentale di Boomi nel rimodellare il panorama tecnologico. Il mio vivo apprezzamento va a tutto il team di Boomi per i suoi eccezionali contributi e per la continua dedizione nel promuovere cambiamenti positivi nel settore."

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita