Prodapt nomina il leader senior del settore Manish Vyas Direttore Esecutivo del CdA

CHENNAI, India: Prodapt, la società specializzata sull'industria della connettività più grande e in più rapida crescita, oggi ha annunciato la nomina del leader senior del settore Manish Vyas a Direttore Esecutivo del CdA.

Dopo una brillante carriera di ben 23 anni al Tech Mahindra, Manish Vyas ha lasciato un segno indelebile come Presidente della divisione Communications, Media, and Entertainment (CME), oltre a incarichi dirigenziali come CEO delle business units Network Services e BPO. Inoltre, come COO per attività strategiche come Experience Design & Digital Engineering, Manish ha fornito la sua consulenza e guidato in maniera strategica la crescita del settore.

Fonte: Business Wire

