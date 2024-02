Disponibilità di opzioni con la rapida espansione dei servizi ESG europei

Con la crescente urgenza di affrontare le sfide globali, i settori di sostenibilità ed ESG si impongono come quadri di riferimento fondamentali per generare un cambiamento positivo, come segnalato dal report ISG Provider Lens™

LONDRA: Le crescenti preoccupazioni dei consumatori e i mandati di governo ambiziosi porteranno a un picco nella domanda di sostenibilità e soluzioni ESG in Europa, stando a un nuovo report di ricerca pubblicato oggi da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), una società leader globale nei settori di ricerca e consulenza.

Il rapporto ISG Provider Lens™ Sustainability and ESG 2023 per l'Europa rileva che il mercato globale delle soluzioni e dei servizi per la sostenibilità e le soluzioni ESG è destinato ad espandersi da circa 50 miliardi di EUR nel 2022 a oltre 100 miliardi di euro entro il 2030.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita