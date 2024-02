Armis acquisisce la società di cybersicurezza CTCI

L'acquisizione amplierà la piattaforma Armis Centrix™ per creare un sistema di rapida allerta di attacchi per i governi e le imprese

SAN FRANCISCO: Armis, l'azienda di cybersecurity asset intelligence, oggi ha annunciato la firma dell'accordo per l'acquisto di CTCI ( Cyber Threat Cognitive Intelligence), una società privata specializzata in tecnologia che individua le minacce prima degli attacchi grazie all'intelligenza artificiale (AI).

In un accordo privato firmato questa settimana, Armis ha acquisito tutta la tecnologia e i dipendenti di CTCI, in previsione della fusione dell'azienda con Armis nei prossimi 30 giorni. Armis integrerà la tecnologia di CTCI in Armis Centrix™ per creare il sistema di cyber intelligence più avanzato al mondo, che aiuta i team delle operazioni di sicurezza ad essere più efficaci nella prevenzione delle violazioni, intercettando attacchi e determinando l'eventuale compromissione di un'organizzazione.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita