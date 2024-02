Kinaxis accoglie il nuovo Solution Extension Partner PredictHQ

La nuova integrazione porterà la potenza dei dati intelligenti sugli eventi per ottimizzare le catene di fornitura globali

OTTAWA, Ontario: Kinaxis ® (TSX:KXS), fornitore leader di soluzioni per la gestione delle supply chain, dà il benvenuto al suo più recente Solution Extension (SolEx) partner, PredictHQ, la società di predictive demand intelligence, all'ecosistema di partner Kinaxis. Come parte di questa nuova integrazione, i clienti di Kinaxis avranno ora accesso al flusso di dati sugli eventi più ampio e intelligente, per migliorare la previsione della domanda, la visibilità degli eventi, l'assegnazione di prezzi dinamica, la gestione delle scorte, l'ottimizzazione delle consegne e altro ancora. La piattaforma di IA di PredictHQ consente alle aziende di prendere decisioni più intelligenti prevedendo la domanda futura di eventi locali.

Fonte: Business Wire

