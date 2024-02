Sommario dei risultati aziendali consolidati di YAMAHA MOTOR relativi all’anno finanziario chiusosi il 31 dicembre 2023

IWATA, Giappone: Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272) annuncia i risultati aziendali consolidati relativi all’anno finanziario chiusosi il 31 dicembre 2023.

Messaggio di Yoshihiro Hidaka

Presidente, Amministratore delegato e Direttore rappresentativo

Sono lieto di comunicare che nell’anno finanziario 2023 abbiamo stabilito nuovi record per i proventi di gestione e il fatturato netto consolidati. Sebbene la domanda di articoli per attività ricreative all’aperto abbia rallentato, principalmente nei mercati sviluppati, è rimasta elevata per quanto riguarda i nostri prodotti fondamentali – moto e motori fuoribordo. Inoltre, il nostro impegno volto a contrastare l’aumento dei costi trasferendoli come opportuno e l’indebolimento dello yen ci hanno aiutato a conseguire un fatturato e utili superiori.

Risultati aziendali consolidati

Il fatturato netto è stato pari a 2.414,8 miliardi di yen (un aumento di 166,3 miliardi di yen equivalente al 7,4% rispetto al precedente anno finanziario) mentre i proventi di gestione sono stati pari a 250,7 miliardi di yen (un aumento di 25,8 miliardi di yen equivalente all’11,5%). I ricavi ordinari sono stati pari a 242,0 miliardi di yen (un aumento di 2,7 miliardi di yen equivalente all’1,1%) mentre i ricavi netti attribuibili ai titolari della capogruppo sono stati pari a 164,1 miliardi di yen (una riduzione di 10,3 miliardi di yen equivalente al 5,9%). Questi risultati affermano una volta di più il record stabilito dall’azienda per i proventi di gestione e il fatturato netto. Per quanto riguarda l’anno finanziario consolidato, il dollaro statunitense è stato scambiato a 141 yen (un deprezzamento di 9 yen rispetto al precedente anno fiscale) e l’euro a 152 yen (un deprezzamento di 14 yen).

Previsione dei risultati aziendali consolidati relativi all’anno finanziario che si chiuderà il 31 dicembre 2024

Yamaha Motor ha scelto di adottare le norme internazionali sulle relazioni finanziarie (IFRS, International Financial Reporting Standards) a partire dall’anno finanziario 2024, per cui le previsione dei risultati aziendali consolidati relativi a tale anno sono state preparate conformemente alle suddette norme. Il riferimento ai risultati relativi all’anno finanziario 2023, basato su principi di contabilità di uso generale (GAAP) in Giappone, fornisce un semplice confronto.

Ricavi 2.600 miliardi di yen

(un aumento di 185,2 miliardi di yen equivalente al 7,7% rispetto all’anno finanziario 2023) Proventi di gestione 260,0 miliardi di yen

(un aumento di 9,3 miliardi di yen equivalente al 3,7% rispetto all’anno finanziario 2023) Ricavi netti 175,0 miliardi di yen

(una riduzione di 10,9 miliardi di yen equivalente al 6,6% rispetto all’anno finanziario 2023)

Queste previsioni sono basate su un tasso di cambio di 1 dollaro statunitense per 140 yen durante l’anno finanziario (apprezzamento di 1 yen rispetto all’anno finanziario 2023) e di 1 euro per 150 yen (apprezzamento di 2 yen).

Fonte: Business Wire

