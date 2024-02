L'attivismo degli azionisti raggiunge i massimi livelli in quattro anni tra campagne globali in aumento, secondo Diligent

Un maggior numero di aziende identifica l'attivismo come un rischio per le divulgazioni aziendali, mentre le campagne tornano a livelli pre-pandemia

NEW YORK: Nel 2023, 982 aziende erano soggette a campagne di attivisti in tutto il mondo, un aumento del 4,6% rispetto a un anno prima e il livello più alto dal 2019. I dati provengono dal nuovo rapporto Diligent Market Intelligence: Shareholder Activism Annual Review 2024 prodotto da Diligent. I risultati sono stati annunciati oggi in modalità live alla prima Proxy Season Preview, l'anteprima annuale di Diligent, un'importante conferenza delegata della stagione con tavole rotonde e presentazioni dei maggiori esperti da tutto il mondo su argomenti tra cui l'attivismo degli azionisti, l'ESG (ambiente, sociale e governance), compensi dei dirigenti, e molto altro.

Fonte: Business Wire

