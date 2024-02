Mavenir porta la copertura interna 4G alla rete mobile israeliana associata

RICHARDSON, Texas: Mavenir, il fornitore di software per reti che costruisce il futuro delle reti con soluzioni cloud-native che funzionano su qualsiasi cloud, ha annunciato che Partner Communications, il provider israeliano di servizi di comunicazione, ha scelto la soluzione a piccole celle compatta di Mavenir per migliorare la copertura mobile 4G negli edifici e nelle aziende per i suoi abbonati.

La fornitura iniziale di soluzioni a piccole celle C60 per copertura interna installata dai Partner in una realizzazione accelerata che consiste in un semplice processo plug and play a due fasi rafforza immediatamente il segnale 4G in aree problematiche per offrire una connessione rapida e stabile. Inoltre, le applicazioni virtualizzate di sicurezza, gestione e gateway sono implementate per funzionare in centri dati di terze parti a basso costo o in piattaforme ospitate nel cloud.

Fonte: Business Wire

