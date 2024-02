oceansix rivela un innovativo brevetto per sistemi di confezionamento riutilizzabili di nuova generazione

TEL AVIV, Israele: oceansix deposita la domanda di un brevetto riguardante un innovativo sistema di confezionamento

oceansix Future Paths Ltd. (la “Società” o “oceansix”) è un’azienda produttrice e tecnologica quotata alla borsa di Toronto (TSX Venture Exchange, con il simbolo TSXV: CUSIP 001194828, OSIX), di New York (OTCQB: AKMYF) e di Francoforte (WKN: A3EFB0, ISIN: IL0011948283, 5FC0) con una mission ambientale: utilizzare i rifiuti di materiale plastico per creare prodotti innovativi e sviluppare attività trasformative. Ha sede in Israele e un centro di ricerca e sviluppo e uno stabilimento di produzione a Valencia, in Spagna.

Fonte: Business Wire

