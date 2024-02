PPG e PPG Foundation hanno investito più di 17,5 milioni di dollari in comunità in tutto il mondo nel 2023

PITTSBURGH: PPG (NYSE:PPG) e la PPG Foundation oggi hanno annunciato di aver investito più di 17,5 milioni di dollari in tutto il mondo nel 2023, un aumento di 1,3 milioni di dollari rispetto al 2022. Il finanziamento supporta più di 450 partner della comunità e programmi incentrati sulla promozione dell'istruzione e sulla fornitura di sostenibilità per la comunità, incoraggiando nel contempo il volontariato dei dipendenti PPG.

“Nel 2023, il nostro obiettivo di ‘proteggere e abbellire il mondo’ si è realizzato in tutte le aree degli investimenti di PPG per il coinvolgimento della comunità. Mentre i nostri dipendenti hanno creato aule variopinte, il nostro finanziamento mirava a portare avanti l'apprendimento e a ispirare carriere nelle discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)”, ha dichiarato Malesia Dunn, direttore esecutivo della PPG Foundation e della responsabilità sociale globale dell'azienda. “Con i nuovi impegni nell'istruzione sulla sostenibilità ambientale e nello sviluppo della forza lavoro, le nostre priorità e le nostre donazioni si sono incentrate sulla creazione di comunità più luminose per il futuro”.

Fonte: Business Wire

