NEP nomina Lise Heidal presidente di NEP Broadcast Services Europa

OSLO, Norvegia: NEP Group, partner tecnologico leader mondiale nel settore dei media per lo sport e l'intrattenimento dal vivo, ha oggi annunciato la nomina di Lise Heidal a presidente di NEP Europe per NEP Broadcast Services, a partire dal 1° aprile. Dalla sede in Norvegia, Heidal definirà la strategia, le priorità e i settori di interesse per nove paesi dell'Europa settentrionale, centrale e meridionale, oltre che per il Regno Unito e l'Irlanda, guidando la futura pianificazione delle attività di NEP nei servizi di trasmissione.

Con oltre 25 anni di poliedrica esperienza nei settori dei media, delle telecomunicazioni e della consulenza, Heidal eccelle in quanto leader pragmatica impegnata a promuovere l'eccellenza operativa, la trasformazione aziendale e l'innovazione strategica.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita