Street Fighter 6 di Capcom vince il titolo di gioco di combattimento dell'anno ai D.I.C.E. Awards!

Il successo mondiale come miglior gioco di combattimento continua dopo la vittoria ai The Game Awards

OSAKA, Giappone: Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) ha annunciato oggi che Street Fighter 6 ha vinto il titolo di gioco di combattimento dell'anno alla 27esima edizione dei D.I.C.E. Awards, tenutisi il 15 febbraio a Las Vegas, Nevada.

I D.I.C.E. Awards, arrivati alla loro 27esima edizione quest'anno, sono una delle maggiori cerimonie di premiazione a livello globale e offrono ogni anno a Las Vegas i più autorevoli riconoscimenti del settore dei videogiochi. Quest'anno Street Fighter 6 di Capcom è stato riconosciuto come il miglior gioco di combattimento dell'anno, vincendo il titolo di "Fighting Game of the Year" nel corso della manifestazione.

Fonte: Business Wire

