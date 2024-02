Mavenir dimostra con successo la connettività di rete a banda stretta non terrestre per l'IoT sulla rete satellitare SkyTerra di Ligado

RICHARDSON, Texas: Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti, oggi ha annunciato il completamento riuscito di una chiamata che utilizza dati mobili in collaborazione con Ligado Networks, importante fornitore di servizi mobili satellitari (Mobile Satellite Services, MSS) in Nord America. La connessione consisteva in una connessione dati 3GPP Rel.17 Narrowband (NB-IoT) Non-Terrestrial Network (NTN) distribuita sulla potente rete satellitare Ligado SkyTerra.

Utilizzando una soluzione cloud-native NB-IoT Radio Access Network (RAN), la piattaforma di servizi NTN di Mavenir è stata integrata con Ligado Ground-Based Beam Former (GBBF) su interfaccia digitale, offrendo una connessione adattabile, ad alta direttività ad apparecchiature specifiche per apparecchiature di utenti (UE) a terra mediante il collegamento satellitare.

Fonte: Business Wire

