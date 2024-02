L’Uzbekistan stringe una partnership con il Consiglio della ricerca tecnologica avanzata degli EAU per accelerare l’adozione dell’IA basata sui modelli Falcon

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: Il Consiglio della ricerca tecnologica avanzata (ATRC, Advanced Technology Research Council) degli EAU, che ha il compito di creare un ecosistema avanzato per la R&S a Abu Dhabi, ha siglato un protocollo d’intesa con il Ministero delle tecnologie digitali della Repubblica dell’Uzbekistan nel corso del World Governments Summit 2024. Questa sinergia mira a utilizzare la competenza tecnica dell’ATRC e delle sue affiliate per l’integrazione dell’intelligenza artificiale (IA) nell’infrastruttura tecnologica e nei servizi governativi dell’Uzbekistan.

Ai sensi dell’accordo, l’Uzbekistan esplorerà e promuoverà l’adozione dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) Falcon dell’ATRC e di soluzioni basate su tali modelli, oltre a supportare l’uso di questi ultimi nel proprio ecosistema digitale in diversi casi d’uso. Inoltre l’Uzbekistan incoraggerà aziende ed enti a unirsi alla ‘Fondazione Falcon’ recentemente annunciata e contribuirà a portare avanti i modelli Falcon open source. La partnership segna un significativo passo in avanti nell’esportazione delle capacità dei modelli Falcon in Stati fuori del Medio Oriente, gettando le basi per iniziative collaborative globali che determineranno il futuro dell’innovazione tecnologica.

Sua Eccellenza Shahab Issa Abu Shahab, Direttore generale ATRC, ha così espresso il suo ottimismo riguardo all’alleanza: “La sigla di questo accordo sottolinea l’impegno costante dell’ATRC a creare partnership internazionali nel settore dell’IA. Collaborando fianco a fianco con il governo dell’Uzbekistan, guardiamo con fiducia al sostenere a più ampio livello l’adozione delle soluzioni pionieristiche Falcon presso diverse imprese nel Paese”.

Ha aggiunto H.E. Sherzod Shermatov, Ministro delle tecnologie digitali dell’Uzbekistan: “Siamo lieti di unire le forze con l’ATRC per incoraggiare l’innovazione mentre integriamo i modelli IA Falcon all’avanguardia nei servizi governativi e nell’infrastruttura tecnologica dell’Uzbekistan. Le nostre attività congiunte accelereranno l’innovazione e ci aiuteranno a superare le barriere digitali per attuare il nostro potenziale”.

Gli LLM Falcon, un modello di IA open source avanzato, fanno parte delle serie Falcon di potenti modelli linguistici di grandi dimensioni sviluppati dall’Istituto dell’innovazione tecnologica (TII, Technology Innovation Institute), il braccio ATRC per la ricerca applicata. A novembre 2023 l’ATRC e il suo braccio per la commercializzazione VentureOne hanno lanciato AI71, un’azienda IA pionieristica, per offrire modelli IA speciali a vari clienti – sia aziende che Paesi – dando al contempo l’opzione della titolarità dei dati decentralizzata. Sia il TII che AI71 offrono canali essenziali per l’implementazione della serie Falcon di LLM.

Fonte: AETOSWire

Fonte: Business Wire

