Murata lancia il più piccolo MLCC da 100 V ad alto Q al mondo per apparecchi industriali e per elettronica per i consumatori

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001), uno dei principali produttori di componenti passivi, ha ampliato la sua linea di condensatori con chip ceramico monolitici (MLCC, monolithic ceramic chip capacitor) ad alto Q. Progettata per applicazioni di moduli ad alta frequenza come quelli impiegati nell’infrastruttura delle comunicazioni cellulari, la serie GJM022 espande la gamma dei condensatori ad alto Q più piccoli al mondo con un modello da tensione nominale di 100 V.

Per facilitare le comunicazioni 5G ad alta velocità,i progettisti devono incorporare numerose uscita ad alta frequenza insieme agli amplificatori di potenza necessari. Questo maggior numero di componenti ha evidenziato la necessità della modularizzazione di circuiti di comunicazione wireless.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita