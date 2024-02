Kinaxis amplia il proprio programma di partner per soddisfare la richiesta del settore di soluzioni di gestione della catena logistica di prossima generazione

Il programma PartnerLink ottimizzato offre una ricca esperienza accelerata a sostegno delle esigenze dei clienti

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), il fornitore leader di soluzioni per la gestione della catena logistica, ha annunciato oggi l'espansione del proprio programma PartnerLink per preparare meglio i partner a gestire il coordinamento end-to-end della catena logistica per i nostri clienti comuni. Di fronte alla richiesta senza precedenti di trasformazione digitale stimolata da nuovi livelli di volatilità e incertezza, le attività hanno bisogno di accedere a soluzioni per garantire agilità, prevedibilità e intelligence a un ritmo sostenuto.

Sin dal momento del suo lancio nel 2021, il programma Kinaxis PartnerLink – che include integratori di sistemi (SI), partner cloud, partner per l'estensione della soluzione (SolEx) e rivenditori a valore aggiunto (VAR) – si è sviluppato fino a comprendere più di 170 partner e oltre 2.500 consulenti certificati a livello globale, diventando una delle reti di specialisti per la trasformazione della catena logistica più grande de settore.

Fonte: Business Wire

