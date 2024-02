JonesTrading implementa rapidamente FlexOMS per potenziare le sue trading desk sell-side

La soluzione è attiva, in tempi record, per le unità aziendali Equities, Trading elettronico e Outsourced Trading di JonesTrading.

GREAT NECK, N.Y.: FlexTrade Systems(@FlexTrade ), leader globale nel settore dei sistemi di gestione degli ordini e di esecuzione multi-asset, e JonesTrading, società leader nel settore dell'intermediazione azionaria e dei mercati dei capitali a livello mondiale, oggi ha annunciato di aver implementato con successo FlexOMS come nuova piattaforma di trading sell-side per le sue attività di trading elettronico ed equities. La soluzione sarà inoltre la piattaforma tecnologica full-service per l'offerta in costante crescita di JonesTrading di trading in outsourcing.

JonesTrading collabota con oltre 1.500 istituti e hedge funds, fornendo in tutto il mondo una gamma di fonti di liquidità, trading elettronico e servizi di gestione delle esecuzioni.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita