AtmosZero chiude un ciclo di finanziamento di serie ‘A’ da 21 milioni di dollari e procede a tutto vapore verso l’elettrificazione della sala caldaie

FORT COLLINS, Colorado: AtmosZero, l’azienda la cui mission è la decarbonizzazione del settore delle macchine a vapore, oggi ha annunciato la chiusura di un ciclo di finanziamento di serie ‘A’ guidato congiuntamente da Engine Ventures e da 2150 finalizzato ad accelerare la commercializzazione della propria tecnologia Boiler 2.0. Constellation Technology Ventures, il braccio Constellation Energy Corporation (Nasdaq: CEG) per investimenti venture capital strategici, si è pure unita al ciclo di finanziamento insieme agli investitori preesistenti – Energy Impact Partners, Starlight Ventures e AENU.

Oggi il vapore per impieghi industriali, utilizzato nell’ambiente costruito in vari settori, da quello alimentare e delle bevande alla produzione di sostanze chimiche, viene generato bruciando combustibili fossili in sistemi di caldaie che rappresentano quasi l’80% dell’utilizzo di energia primaria globale. La tecnologia proprietaria Boiler 2.0 di AtmosZero estrae l’energia termica dall’aria e genera vapore ad alta temperatura con massima efficienza ed emissioni nulle di carbonio, consentendo alle imprese di sostituire velocemente e a costi contenuti le loro attuali caldaie a petrolio o a gas naturale.

“AtmosZero sta risolvendo il problema della decarbonizzazione industriale elettrificando la sala caldaie e creando un prodotto sostitutivo, scalabile anziché proporre progetti personalizzati complessi e costosi”, spiega Addison Stark, Ceo e Cofondatore di AtmosZero. “La nostra visione consiste nell’eliminare le emissioni globali dalle caldaie alimentate con combustibili fossili. L’investimento odierno da parte di importanti investitori statunitensi ed europei rappresenta una validazione straordinaria della nostra tecnologia e dell’approccio che adottiamo all’eliminazione delle emissioni delle caldaie Scope 1”.

“Il percorso verso emissioni nette nulle passa dalla sala caldaie e richiede la sostituzione degli attuali impianti basati su combustibili fossili”, aggiunge Michael Kearney, General Partner Engine Ventures. “La riduzione della dipendenza dai combustibili fossili non è solo un imperativo ambientale, ma anche uno geopolitico. Guardiamo con fiducia all’opportunità di sostenere la mission di AtmosZero, ossia la decarbonizzazione delle emissioni industriali mediante la sua soluzione elettrificata sostitutiva, scalabile”.

L’anno scorso AtmosZero ha stretto una partnership strategica con New Belgium Brewing Company che prevede un progetto pilota a scala completa presso il più importante stabilimento New Belgium. Inoltre ha creato un’affiliata europea, AtmosZero Europe, B.V., con sede ad Amsterdam. AtmosZero utilizzerà questo investimento per portare avanti entrambe le attività – eseguire il progetto pilota commerciale ed espandere la sua presenza in Europa.

“L’energia termica di processi industriali sotto forma di vapore è essenziale per vari settori – da quello alimentare e delle bevande al teleriscaldamento – ed è responsabile dell’emissione di oltre 2 gigaton di biossido di carbonio all’anno”, conclude Christian Hernandez Gallardo, Partner e Cofondatore di 2150. “Cercavamo una soluzione che permettesse di attuare l’enorme potenziale esistente in questo mercato, con un’offerta che non presentasse complicazioni finanziarie ai clienti. La tecnologia che Addison e il suo team di esperti hanno sviluppato risponde esattamente a questo requisito e guardiamo con confidenza alla possibilità di appoggiare AtmosZero mentre lancia la sua tecnologia presso i clienti europei che l’attendono con vivo interesse”.

Oltre all’investimento di serie ‘A’, recentemente AtmosZero ha ricevuto una sovvenzione da 3,2 milioni di dollari dall’Ufficio per la decarbonizzazione e l’efficienza industriale (IEDO) del Dipartimento dell’energia degli Stati Unti volta a facilitare la rapida decarbonizzazione del settore industriale del Paese.

Per maggiori informazioni visitare www.atmoszero.energy.

Informazioni su AtmosZero

AtmosZero sta reimmaginando la sala caldaie per un futuro decarbonizzato facendo della decarbonizzazione un prodotto, non un progetto. Ottimizzando il processo dalla fase di progettazione a quella di installazione, il suo generatore di vapore elettrificato ad alta efficienza, Boiler 2.0, offre la soluziono più sicura, scalabile ed economicamente conveniente per la decarbonizzazione della produzione di vapore in varie applicazioni – manifattura industriale, teleriscaldamento e ambiente costruito. AtmosZero è un’impresa spin-off della Colorado State University con sede a Fort Collins, nel Colorado. Per maggiori informazioni visitare www.atmoszero.energy.

Informazioni su Engine Ventures

Engine Ventures è una società di venture capital con sede a Cambridge, nel Massachusetts, che investe nella nuova generazione di fondatori Tough Tech fornendo capitale, competenza operativa e una potente rete universitaria, commerciale e governativa per creare e sviluppare imprese in grado di sfruttare le enormi opportunità presenti in relazione al cambiamento climatico, alla salute umana e a sistemi avanzati. Per maggiori informazioni visitare https://engineventures.com/.

Informazioni su 2150

2150 è una società di venture capital che investe nella trasformazione sostenibile di vasti ambienti urbani, appoggiando imprenditori impegnati all’avanguardia della transizione climatica, e che aiuta a far crescere imprese e sviluppare tecnologie con un impatto equo a lungo termine nell’ambito dell’intero ‘complesso urbano’ – come le città vengono progettate, costruite e dotate di strutture di utenza, sino a come le persone vivono, lavorano e vengono assistite. Per maggiori informazioni visitare https://www.2150.vc/. 2150 fa parte di Urban Partners, una società che sviluppa l’omonima piattaforma di strategie di investimento differenziate ma allineate in relazione alla vision, studiate per la risoluzione dei problemi urbani. Per maggiori informazioni visitare https://urban.partners/.

Informazioni su Constellation Technology Ventures

Constellation Technology Ventures (CTV) è un’impresa di investimento venture capital parte di Constellation, il più grande produttore statunitense di energia pulita, priva di carbonio e una delle principali imprese a offrire servizi e prodotti correlati all’energia ad aziende, abitazioni, aggregazioni di comunità e clienti nel settore pubblico. La mission di CTV consiste nel dare impulso all’innovazione investendo in imprese tecnologiche nel settore dell’energia allo stadio venture che possono fornire nuove soluzioni a Constellation e ai suoi clienti. CTV investe in imprese e modelli aziendali che esplorano tecnologie innovative nel settore dell’energia, creando un portafoglio che rappresenta una vasta gamma di stadi di sviluppo e tipologie di tecnologia.

Fonte: Business Wire

