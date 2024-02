Le start-up sono chiamate a contribuire allo sviluppo della tecnologia di cattura del carbonio per spingere l'industria globale verso lo zero netto

LONDRA: È stato lanciato un programma internazionale all'avanguardia che riunisce start-up tecnologiche e produttori leader nel perseguimento dello zero netto.

Innovandi Open Challenge 2024 è gestita dalla Global Cement and Concrete Association (GCCA), il principale organismo internazionale del settore che si dedica ad aiutare l'industria mondiale del cemento a ridurre le sue emissioni e, in ultima analisi, a raggiungere un cemento a emissioni nette pari a zero.

Si incoraggiano le candidature di start-up di tutto il mondo interessate a lavorare allo sviluppo della cattura e dello stoccaggio del carbonio, per la produzione di cemento e calcestruzzo a basse emissioni di carbonio. Si cercano tecnologie innovative che includano la cattura e l'uso di CO 2 a valle e integrati nel processo e che contribuiscano a evitare l'emissione di carbonio nell'atmosfera.

Questa sarà la 3 ª edizione della Innovandi Open Challenge e si baserà sul successo degli anni precedenti. Anche la prima edizione, tenutasi nel 2022, si è concentrata sullo sviluppo della tecnologia di cattura del carbonio e due start-up sono già passate alla fase pilota. Le 15 start-up selezionate nella 2ª edizione della Innovandi Challenge dello scorso anno, che lavoreranno allo sviluppo di calcestruzzo a basse emissioni di carbonio, sono attualmente in fase di discussione con i produttori per la creazione di partnership.

Claude Loréa, Direttore della divisione Cemento, Innovazione ed ESG della GCCA, ha affermato: "Il nostro settore è impegnato a raggiungere l'obiettivo "zero netto" e lo sviluppo della tecnologia di cattura del carbonio è un elemento chiave di tale processo. Il nostro programma Innovandi Open Challenge, leader a livello mondiale, ha già registrato notevoli progressi in soli due anni, grazie alla collaborazione tra le start-up e le nostre aziende associate. Siamo impazienti di vedere come possono contribuire i candidati di quest'anno, per portare avanti il vasto lavoro già in corso in tutto il mondo".

Tutti i membri della GCCA, che rappresentano l'80% della capacità produttiva globale di cemento al di fuori della Cina, e alcuni dei principali produttori cinesi, si sono impegnati a raggiungere lo zero netto entro il 2050 con l'adozione della Concrete Future 2050 Net Zero Roadmap della GCCA, il primo settore globale a definire un piano così dettagliato. La GCCA ha inoltre recentemente firmato un accordo rivoluzionario per collaborare alla decarbonizzazione assieme alla China Cement Association (CCA).

Lo sviluppo di nuove tecnologie è una parte fondamentale della tabella di marcia del settore verso lo zero netto e si prevede che la tecnologia di cattura e stoccaggio del carbonio rappresenterà circa il 36% delle riduzioni totali delle emissioni entro il 2050.

Il primo impianto di produzione del cemento su scala industriale dotato di tecnologia di cattura della CO2 dovrebbe essere completato dal punto di vista meccanico presso il sito di Heidelberg Materials a Brevik, in Norvegia, entro la fine del 2024, mentre altri impianti dovrebbero essere aperti entro il 2030.

Thomas Guillot, Direttore Generale della GCCA, ha dichiarato: "Sappiamo già che la tecnologia CCUS funziona, grazie a progetti pilota e in corso in tutto il mondo, ma è fondamentale scoprire quali altre innovazioni ci sono, al di fuori del nostro settore, che potrebbero contribuire ad accelerare la nostra missione verso lo zero netto.

Incoraggiamo pertanto le candidature di start-up di tutto il mondo per unirsi a noi nella lotta pressante per limitare il riscaldamento globale. Se siete una start up, che siate in Austria o in Australia, in Brasile o in Bangladesh, con un'idea o una tecnologia innovativa per sviluppare ulteriormente il CCUS, allora dovreste candidarvi."

Jonathan Cool, CEO di Ultra High Materials, una start-up che ha partecipato all'Open Challenge dello scorso anno, ha incoraggiato altri a candidarsi: "Il supporto, la guida, l'esposizione all'associazione GCCA e la promozione di opportunità di collaborazione con i membri della GCCA sono stati efficaci, efficienti e hanno avuto un impatto positivo per tutti noi. Se potessimo scegliere di rifare tutto da capo, non esiteremmo".

Le start-up interessate a presentare una candidatura alla terza edizione della Innovandi Open Challenge, possono fare clic qui per ulteriori informazioni. Il termine per presentare la candidatura è il 15 aprile.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita