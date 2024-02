Mavenir annuncia l'introduzione delle ultime piattaforme radio OpenBeam™ – stabilendo il ritmo del settore per le reti sostenibili di prossima generazione

BARCELLONA, Spagna: Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con soluzioni cloud-native che funzionano su qualsiasi cloud, oggi annuncia una notevole espansione del suo portafoglio radio OpenBeam™ con il lancio di tre nuove piattaforme di prossima generazione che offrono capacità avanzate in diversi scenari. Questo importante miglioramento della soluzione OpenBeam accelererà ulteriormente la distribuzione di radio conformi agli standard 3GPP e O-RAN, con un'attenzione all'efficienza energetica e progettate per supportare la funzionalità ULPI (Uplink Performance Improvement) per Active Antenna Units (AAUs), oltre all'attuale specifica O-RAN 7.2b.

Fonte: Business Wire

