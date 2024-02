Mavenir selezionata per distribuire il sistema di carica convertita per SETAR, il fornitore nazionale di telecomunicazioni di Aruba

RICHARDSON, Texas: Mavenir, il fornitore di software per reti che costruisce il futuro delle reti con soluzioni cloud-native che funzionano su qualsiasi cloud, oggi annuncia di essere stata selezionata per distribuire una completa trasformazione del sistema di ricarica combinata (CCS) per il fornitore nazionale di telecomunicazioni di Aruba, SETAR, sfruttando la piattaforma di Digital Enablement (MDE) di Mavenir. Il nuovo CCS sarà ospitato in Aruba e servirà entrambe SETAR e Telbo, il principale fornitore di telecomunicazioni di Bonaire, utilizzando un'architettura multi-tenancy.

SETAR è diventato un partner a lungo termine di Mavenir e le sue comprovate capacità di trasformazione digitale per realizzare la sua trasformazione del sistema di ricarica, che coinvolgono la migrazione del sistema esistente di ricarica di SETAR fornito da Mavenir all'ultimo sistema MDE CCS.

Fonte: Business Wire

