Radisys presenta il software avanzato per la connettività wireless 5G per Industry 4.0 e per il 5G privato

Il software avanzato 5G permette funzionalità di prossima generazione con accessibilità migliorate e flessibilità per le reti private

HILLSBORO, Ore.: Radisys ® Corporation , un leader globale di soluzioni di telecomunicazione aperte, oggi ha annunciato il lancio del suo innovativo software per la connettività wireless avanzata 5G, progettato specificamente per le reti di Industry 4.0 e per le reti private 5G. Questo notevole passo avanti nell'evoluzione di soluzioni aziendali offre capacità ineguagliate per stabilire reti private con prestazioni migliorate, facilità di distribuzione e gestione e protezione dati con Qualità del servizio (QoS) garantita. L'innovativo software avanzato per la connettività wireless 5G di Radisys permette alle aziende di soddisfare la domanda crescente di soluzioni per il 5G privato e per Industry 4.0 in grado di soddisfare le esigenze commerciali in continua evoluzione.

Fonte: Business Wire

